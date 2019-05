Arenzano, Francesco Rusca: “Complimenti alla Sestrese, noi ci riproveremo il prossimo anno”

Genova. La rete del verde stellato Akkari consente alla Sestrese di accedere alla finale play off con la Loanesi, ai danni dell’Arenzano, a cui va l’onore delle armi per l’eccellente stagione disputata.

Francesco Rusca, da vero leader dello spogliatoio, nonostante la delusione per aver perso la semifinale, si presenta ai microfoni di Ge24: “Oggi purtroppo non ho potuto scendere in campo, perchè non stavo affatto bene, sono orgoglioso dei miei compagni di squadra e faccio loro i complimenti per la partita di oggi. Gli episodi non ci hanno dato ragione, complimenti alla Sestrese, noi ci riproveremo il prossimo anno…”