Arenzano. L’Arenzano conquista l’accesso alla semifinale play off, dove incontrerà, al “Piccardo” di Borzoli, la Sestrese.

Al termine del match vinto (7-1) in casa del Celle Ligure, Francesco Rusca carica i compagni di squadra, in ottica Sestrese.

“Ci sono da fare i complimenti a tutta la squadra, allo staff tecnico ed alla dirigenza, per aver raggiunto l’obiettivo play off, dopo essere stati vicini, ad un certo punto del campionato ai play out… e grazie a nove vittorie consecutive, siamo a giocarci gli spareggi che valgono l’Eccellenza... – afferma Francesco Rusca – giocheremo in gara secca, a Sestri, con un solo risultato a disposizione: la vittoria…”.

“La Sestrese dispone di un grande reparto offensivo, ma noi partiremo alla pari, cercando di compiere un’altra grande impresa – continua Rusca – sulla partita odierna c’è poco da dire… il Celle, dopo aver ottenuto quindici giorni or sono la salvezza, non aveva più niente da dire al campionato, ripartiamo da zero, pronti a ribaltare il fattore campo a favore dei verde stellati”.