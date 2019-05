Antimafia, il consiglio regionale istituisce una commissione permanente

Genova. Dalla prossima legislatura il consiglio regionale della Liguria istituirà una commissione permanente antimafia. La novità è stata introdotta oggi pomeriggio a Genova dalla proposta di deliberazione sulle modifiche al regolamento interno dell’aula approvata all’unanimità dall’assemblea.

“È un segnale importante, lanciato oggi. La mafia si combatte con un impegno preciso, che significa anche lo studio e la verifica della situazione in Liguria. Il fenomeno non viene sottovalutato”. Così la vicepresidente e assessore alla Sicurezza di Regione Liguria Sonia Viale.

“Finalmente ci adeguiamo ad altre Regioni italiane per difendere la legalità”, commenta il consigliere Luca Garibaldi (Pd).

“Come tante altre Regioni ci dotiamo di questo importantissimo strumento istituendo per la prima volta in Liguria una commissione per contrastare la criminalità organizzata”, dice Alice Salvatore (M5S).