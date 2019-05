Ancora neve sulla Liguria, è il 12 maggio ma “fiocca” in Val d’Aveto

Genova. Un maggio sui generis sul fronte meteo per la Liguria. Oltre al freddo e al vento legati a una perturbazione in passaggio da nord a sud, a quote più alte nella nostra regione si è fatta vedere, di nuovo, la neve.

Così a Prato Cipolla, sul monte Bue e sul Penna, in Val d’Aveto. I fiocchi sono caduti abbondanti e trascinati dal forte vento e si sono appena fermati a terra. Nel video del rifugio “Le casermette del Penna” la nevicata in atto.

Limet, il centro meteo ligure, ha registrato temperature piuttosto rigide. Comprese fra i 16 e i 18 gradi lungo le coste, con punte fino a 20° in nell’imperiese, mentre si registrano -0.7° sulla vetta del Monte Bue.