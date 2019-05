Amt, tutte le variazioni dei bus per la chiusura notturna di via Siffredi

Genova. Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Siffredi, a partire dalle ore 20.00 di venerdì 10 maggio alle ore 7.00 di sabato 11 maggio, le linee 1, 3 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti alla rotatoria Hermada/Puccini, proseguiranno per via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba, via Guido Rossa, piazza Savio e via Cornigliano dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno per via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni D’Acri, via Superba, via Pionieri d’Italia fino alla rampa discendente alla rotatoria Siffredi dove riprenderanno regolare percorso.