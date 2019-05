Amt e CitySightseeing insieme per il turismo. Riconvertito chiosco di Caricamento

Genova. AMT e CitySightseeing sostengono la vocazione turistica della città con una nuova partnership che agevola visitatori e cittadini. Grazie alla collaborazione tra le due società, il chiosco AMT di Caricamento è stato ristrutturato e allestito a cura di CitySightseeing come punto vendita a servizio sia del trasporto pubblico che degli itinerari turistici dedicati a chi vuole scoprire le bellezze di Genova.

Presso il nuovo chiosco di Caricamento si possono acquistare, infatti, sia i biglietti per il giro turistico in bus organizzato da CitySightseeing, sia i titoli di viaggio AMT, nello specifico il biglietto ordinario rete AMT da 1,50 euro, l’integrato Trenitalia da 1,60 euro, il biglietto Volabus, il ticket 24 ore e il 24 ore per 4 persone. Il chiosco, aperto tutti i giorni, compresi i giorni festivi, dalle ore 9.20 alle ore 17.20 e presidiato da personale CitySightseeing, rimborsa anche i biglietti di credito rilasciati dalle emettitrici AMT.

L’accordo tra AMT e CitySightseeing prevede anche interessanti vantaggi per i possessori di Citypass AMT; una promozione dedicata agli abbonati AMT consente di effettuare il tour Sightseeing ad un costo di 10 euro, anziché 20, ogni pomeriggio a partire dalle ore 14.00. La promozione può essere estesa anche ad un accompagnatore.

“Questa è una delle tante espressioni delle diverse vocazioni del trasporto pubblico – sottolinea Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – AMT è un’azienda attenta allo sviluppo della città, sempre pronta a collaborare per la crescita di Genova. Anche questa nuova iniziativa va esattamente nella stessa direzione. In più, questo nuovo punto vendita sarà un riferimento non solo per i turisti ma anche per tutti i cittadini”.

“AMT crede nell’importanza di fare rete sul territorio e di ricercare ogni possibile iniziativa che possa migliorare l’offerta di trasporto pubblico per i turisti e per i cittadini genovesi – dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – La visita della città con mezzi turistici e mezzi pubblici possono e devono coesistere. Ritengo che questo accordo sia un passo importante nella nostra strategia di miglioramento dell’offerta commerciale e del servizio”.

“Il nuovo punto vendita e di informazioni nel cuore pulsante della città, ci darà l’opportunità di essere ancora più vicini ai genovesi ed ai turisti, con l’augurio di averli sempre più numerosi a bordo dei nostri bus CitySightseeing per scoprire insieme questa meravigliosa città affacciata sul mare” dichiara Claudio Astori, Presidente CitySightseeing Genova.