Amministrative 2019, ecco i nomi dei candidati sindaco nei comuni al voto in provincia di Genova

Genova. Domenica 26 maggio oltre alle elezioni europee sono chiamati alle urne anche i oltre a votare nell’ambito delle elezioni europee – saranno chiamati alle urne anche i cittadini di 43 comuni della provincia, o meglio, città metropolitana di Genova.

Ecco l’elenco dei candidati sindaco nei comuni al voto nel genovesato, da ponente a levante. Tutti inferiori ai 15 mila abitanti, tranne Rapallo, che è quindi l’unica località dove si potrebbe andare al ballottaggio. Seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica.

Avegno

Maurizio Calì

Franco Canevello

Paolo Pinna

Alessandro Ronchi

Bargagli

Emanuela Ravaioli – “Cambiare Bargagli”

Francesco Massoli – “Insieme per il futuro”

Sergio Casalini – “A Bargagli Casalini sindaco”

Borzonasca

Giuseppino Maschio

Giannetto Mortola

Busalla

Loris Maieron – “Insieme per Busalla”

Paola Noli – “Patto per Busalla”

Nunzia Acampora – “Civica democratica città di Busalla”

Campo Ligure

Irene Ottonello – “Amare Campo”

Gianni Oliveri – “Uniti per Campo”

Campomorone

Giancarlo Campora – “Campomorone la nostra comunità”

Nicholas Fresu – “Valorizza Campomorone – Il progetto comune”

Valentina Licata – “Vince Campomorone”

Carasco

Massimo Casaretto – “Insieme per Carasco”

Casella

Francesco Collossetti – “Valorizziamo Casella”

Paolo D’Andrea – “Gente di Casella”

Castiglione Chiavarese

Giovanni Collorado

Luciano Ponzuoli

Cogorno

Matteo Carapellese – “L’ora legale”

Gino Garibaldi – “Rinnovamento per Cogorno”

Laura Bacchella – “Cogorno Democratica Partecip@ttiva”

Aldo Perfler – “Avanti Cogorno 2019”

Coreglia Ligure

Alessio Nelizzi – “Impegno sociale per le nostre valli”

Ermano Noce – “Per la nostra gente” Elisabetta Lavezzo – “Tutti insieme per Coreglia”

Crocefieschi

Enrico Mendace – “Voce di Croce”

Giacomo Robello

Carlo Castello – “Insieme per Crocefieschi”

Davagna

Giampaolo Malatesta – “Davagna di tutti”

Ivano Chiappe – “Davagna idee in comune”

Fascia

Marco Galizia – “Aratro per rinnovare”

Maria Orecchi – “Il Faggio”

Fontanigorda

Bruno Franceschi – “Lavorare insieme”

Alessandro Lacorte – “Iniziativa sociale per le nostre valli”

Gorreto

Sergio Capelli – “Gorreto si rinnova”

Alessandra Russo – “Gorreto popolare”

Valentina Borin – “Polo moderato”

Isola del Cantone

Natale Gatto – “Impegno per Isola del Cantone”

Armando Gamalero – “Noi per cambiare”

Lavagna

Laura Corsi

Daniele Di Martino

Andrea Giorgio

Alberto Mangiante

Guido Stefani

Leivi

Daniela Prato – “Uniti per Leivi”

Vittorio Centanaro – “Leivi tradizione e sviluppo”

Lorsica

Alessandro Graziadelli – “Lorsica verso il futuro”

Gianni Dondero – “Insieme per Lorsica”

Lumarzo

Mirco Gazzolo

Daniele Nicchia

Masone

Enrico Piccardo – “Per Masone”

Mele

Mirco Ferrando – “Insieme per Mele”

Mezzanego

Renzo Prato

Danilo Repetto

Mignanego

Maria Grazia Grondona – “Tu sei Mignanego”

Elisabetta Brandinelli – “Laboratorio Mignanego”

Giuliano Graziani – “Si cambia, Graziani sindaco”

Andrea Campora – “Mignanego Risorge”

Moconesi

Elio Ugolini

Giovanni Dondero

Moneglia

Claudio Magro

Giovanni Vernengo

Montebruno

Mirco Bardini – “Cresciamo con Montebruno”

Ne

Marco Bertani

Francesca Garibaldi

Neirone

Stefano Sudermania – “Lista civica Neirone”

Lucilla Bertonati – “Insieme per Neirone”

Domenico Valsecchi – “Impegno sociale per le nostre valli”

Rapallo

Andrea Carannante – “Libera Rapallo” – “Rapallo Civica”

Carlo Bagnasco – Liste civiche – Lega

Isabella De Benedetti – M5S

Sandro Sansò – “Rapallo in Comune”

Mauro Mele – Pd

Recco

Sergio Siri – “Immagina Recco”

Carlo Gandolfo – “Lista per Recco”

Rezzoaglio

Guirardo Casaleggi

Daniele Mareschi

Marcello Roncoli

Rossiglione

Katia Piccardo – “Insieme per crescere Rossiglione”

Pierluigi Marchino – “Rossiglione nel cuore”

Santa Margherita Ligure

Guglielmo Caversazio

Paolo Donadoni

Claudio Marsano

Sant’Olcese

Armando Sanna – “Centrosinistra per Sant’Olcese”

Patrizia Antonelli – “Centrodestra unito per Sant’Olcese”

Santo Stefano D’Aveto

Maria Antonietta Cella

Giuseppe Tassi

Savignone

Mauro Tamagno – “Insieme per Savignone”

Stefano Pavanetto – “Viva Savignone”

Serra Riccò

Angela Negri – “Siamo Serra Riccò”

Giovanna Lavagetto – “Serra Riccò per tutti”

Giorgio Tenani – “Democratici per Serra Riccò”

Susanna Antonelli – “Tutti per Serra Riccò”

Sori

Mario Reffo – “Per Sori”

Marco Castagnola – “Sori 2020”

Tiglieto

Giorgio Leoncini – “Provare a cambiare”

Michelangelo Carlo Pesce – “Costituzione”

Tribogna

Enrico Grosso – “Tribogna Futura”

Marina Garbarino – “Volta pagina rinnova Tribogna”

Uscio

Roberto Aloia

Rachele De Maio

Giuseppe Garbarino