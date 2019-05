Amministrative 2019, a Recco e Sori vince il centrodestra con Gandolfo e Reffo

Genova. Recco e Sori più vicine che mai, dopo questa tornata di amministrative, anche per colore politico. In entrambi i comuni ha vinto il centrodestra. E non era scontato visto che da una parte lo stesso centrodestra concorreva con ben due candidati divisi. Dall’altra il centrosinistra era dato vincitore dai bookmaker.

E invece. A Recco, “buen retiro” di Matteo Salvini (qui ha da sempre la sua casa al mare) il nuovo sindaco è Carlo Gandolfo, spinto da Fratelli D’Italia ma sostenuto dal governatore ligure Giovanni Toti. Ha sconfitto Sergio Siri, lista civica vicina al Pd, Gian Luca Buccilli, che come lui era assessore dell’ex giunta Capurro e Massimo Trebiani (lista Onda).

Nella vicina Sori Mario Reffo, sostenuto dal centrodestra, diventa sindaco con il 53,6% delle preferenze, sbaragliando, un po’ a sorpresa, il candidato del centrosinistra Marco Castagnola (46,38%). Castagnola era il vicesindaco di Paolo Pezzana, primo cittadino molto popolare nella località rivierasca.