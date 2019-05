Alle piscine di Albaro torna la “Nuota24ore”, iniziativa benefica a favore del San Martino

Genova. Ritorna l’appuntamento con la manifestazione benefica “NUOTA24ORE” a favore dell’Ospedale San Martino-IST. Tutto il ricavato sarà devoluto ai reparti di Geriatria, Oncologia ed Ematologia.

Le attività si svolgono presso le Piscine di Albaro e hanno inizio domani alle ore 13 con lo “staffettone” (gara di nuoto non competitiva) e poi, a seguire, in vasca si alternano partite di pallanuoto, esibizioni di nuoto sincronizzato con le sincronette delle Piscine di Albaro, due masterclass di fitness in acqua e il torneo di acquagol.

La manifestazione si arricchisce quest’anno di un ospite d’eccezione: l’attore comico Enrique Balbontin che terrà uno spettacolo di cabaret a bordo vasca alle 18,30 di sabato.

A questo link il programma completo e le quote di iscrizione. Tutto il ricavato sarà devoluto all’Ospedale San Martino-IST.