Genova. Un allarme bomba è stato lanciato pochi minuti dopo le 12,30 per una valigia sospetta in via Varese, vicino agli uffici del giudice di pace.

La via è stata immediatamente chiusa al traffico, e le persone fatte allontanare: una volta messa in sicurezza la zona si è proceduto con le ispezioni di rito.

Alle 13 circa gli artificieri hanno deciso di far brillare direttamente sul posto la valigia: un grosso boato ha quindi scosso il centro cittadino, risolvendo in questo modo l’allarme.