Alice Cassano terza in Coppa Italia: andrà a Palermo

Chiavari. Lo scorso fine settimana si è disputata ad Ancona la fase nazionale della Coppa Italia, che ha assegnato gli ultimi sedici posti disponibili per partecipare alla fase finale dei campionati italiani Assoluti in programma il mese prossimo a Palermo.

Brillante risultato per Alice Cassano (Chiavari Scherma) che è salita sul podio, conquistando la medaglia di bronzo nella spada femminile, in una gara molto impegnativa e di alto livello che ha visto alla partenza 264 atlete.

Assieme ad Alice conquistano il pass per i campionati italiani Assoluti anche Massimiliano Gambella (Circolo della Spada Liguria), ottavo nella spada maschile, Camilla Rivano (Club Scherma Rapallo), dodicesima nel fioretto femminile e Leonardo Fiorentini (Circolo Scherma La Spezia), tredicesimo nel fioretto maschile.

Buoni piazzamenti infine anche per Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo), ventitreesima nel fioretto femminile, per Luisa Tesserin (Cesare Pompilio), Marta Pagliarini (Cesare Pompilio) e Margherita Baratta (Genovascherma), rispettivamente diciottesima, trentesima e trentunesima nella spada femminile e per Fausto Buratti (Circolo della Spada Liguria), ventinovesimo nella spada maschile.