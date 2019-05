Alessandro Fregara e Costanza Levera sul podio ai campionati italiani Master

Genova. Più di seicento atleti sono saliti in pedana per disputare i campionati italiani Master, che hanno avuto luogo a Casale Monferrato, in Piemonte, la scorsa settimana.

Buone, come sempre, le prestazioni degli atleti liguri, che conquistano il podio con Alessandro Fregara (Circolo della Spada Liguria), secondo nella spada maschile categoria 1 (40-49 anni) e con Costanza Levera (Circolo della Spada Liguria), terza nella spada femminile categoria 1.

Nelle altre gare della kermesse tricolore di Casale Monferrato buoni piazzamenti per Claudio Pirani (Cesare Pompilio) e per Massimiliano Gambella (Circolo della Spada Liguria), quinti rispettivamente nella spada maschile categoria 2 (50-59 anni) e nella spada maschile categoria 0 (24-39 anni), per Eros Vaira (Circolo Scherma Savona), Linda Kaiser (Genovascherma) e per Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona), sesti rispettivamente nel fioretto maschile categoria 3 (60-69 anni), nella sciabola femminile categoria 2 e nella sciabola maschile categoria 3, e per Marco Barone (Circolo della Spada Liguria) e Gianni Bottino (Genovascherma), settimi rispettivamente nel fioretto maschile categoria 1 e nella spada maschile categoria 3.