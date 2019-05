Genova. Nei giorni scorsi al 112 era arrivata una curiosa segnalazione: un enorme uccello era “precipitato” sul tetto di un’automobile, destando preoccupazione e curiosità tra i cittadini della zona.

Da lì l’intervento della forza pubblica: dopo pochi minuti i carabinieri forestali sono riusciti ad avvicinarsi all’esemplare dalle misure straordinarie, che si è dimostrato mansueto e per nulla spaventato dal trambusto. Il pappagallo, lungo circa un metro, è stato quindi messo in sicurezza: è un esemplare di Ara Giacinto, una specie considerata “vulnerabile”, tutelata dalla convenzione di Washington per la tutela delle specie minacciate d’estinzione.

Il volatile era dotato di microchip, per cui con facilità si è risaliti al proprietario, che è accorso a recuperare la “bestiola”: questa razza, infatti, è considerata la specie di pappagallo più grande del mondo, è un esemplare adulto può arrivare a valere oltre i 20 mila euro.