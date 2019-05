Agricoltura, concessa proroga al 1 luglio per bando ristrutturazione vigneti

Genova. È stata concessa dal Ministero delle politiche agricole la proroga per presentare le domande al bando per le ristrutturazione dei vigneti. Lo comunica l’Assessore all’Agricoltura Stefano Mai: “Sono molto contento e voglio ringraziare il Ministro Centinaio – ha commentato – che a seguito della mia richiesta ha permesso di posticipare la scadenza dal 31 maggio al 1 luglio: si è confermato ancora una volta fortemente attento e vicino ai territori.

Ora gli operatori del settore avranno il tempo per presentare le domande e ottenere i finanziamenti necessari a sostenere un comparto fondamentale per la Liguria, che in questi anni ha visto una forte crescita numerica e qualitativa”.

La proroga risponde alle esigenze degli operatori di settore che, a fronte della scadenza al 31 maggio, avevano evidenziato la mancanza di tempo per elaborare e presentare le domande di finanziamento.

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020 ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori liguri di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli esistenti, specificamente per interventi di reimpianto. Il contributo pubblico copre il 50% del costo dell’intervento approvato. Il bando è disponibile sul sito www.agriligurianet.it