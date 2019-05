Aggregazione Carige, il fondo interbancario apre la strada a Blackrock: la banca dei genovesi parlerà americano

Genova. “Con questa operazione riteniamo che i problemi siano risolti definitivamente”. A dirlo, dopo il consiglio dello Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi che, all’unanimità, ha dato il via libera alla conversione del subordinato emesso lo scorso novembre da Banca Carige, è stato lo stesso presidente del Fitd, Salvatore Maccarone. Tutta la partita, considerando i tempi necessari, potrà chiudersi entro la fine del 2019.

Oggi, proprio mentre nel capoluogo ligure i sindacati incontrano i tre commissari della banca, il consiglio di gestione ha approvato l’intervento sull’istituto di credito secondo lo schema concordato con Blackrock, colosso della gestione bancaria e unico “pretendente” all’aggregazione con Carige, e ha convocato l’assemblea per il 14 maggio, a Roma. Il 17 maggio l’operazione sarà presentata alla Bce, che dovrà dare il suo ok. Poi sarà sottoposto alla votazione dell’assemblea dei soci di Carige, da fissarsi entro l’estate.

Il bond subordinato sottoscritto lo scorso novembre dal Fitd sarà convertito per l’interezza della parte convertibile, circa 313 milioni”, ha aggiunto, spiegando che in caso di un aumento

ipotizzato a quota 720 milioni (più alto rispetto all’aumento previsto oggi) la quota in mano allo schema sarebbe “intorno al 43%”. Con queste percentuali è verosimile che il prossimo ad di Carige sia scelto da Blackrock.

“Un soggetto come Blackrock che ci mette una quantità di denaro importante, che è esperto in queste cose, che non è un soggetto che doveva fare l’operazione per forza e che quindi ha scelto liberamente di intervenire, fa pensare che ci siamo”, ha aggiunto Maccarone.

Lo schema attuale predisposto da Blackrock per l’intervento su Carige attualmente prevede un aumento di capitale da 720 milioni. Si tratterà di un aumento in tre fasi “tra loro connesse in un unico contesto”. Una parte sarà riservata a Blackrock e ai fondi che coinvolgerà nell’operazione, una sarà a servizio della conversione del bond subordinato sottoscritto dal Fitd, e la terza sarà riservata ai soci della banca. Su questa, ha sottolineato Maccarone, “c’è l’impegno che tutto l’inoptato sarà sottoscritto dal gruppo di Blackrock, quindi c’è una garanzia di copertura dell’intero aumento di capitale”.

I sindacati nei giorni scorsi hanno manifestato preoccupazione per l’arrivo di Blackrock perché voci parlano di una richiesta, da parte degli americani, di un ulteriore taglio di dipendenti (fino a 8008 in più) rispetto ai 1250 già previsti dal piano industriale della banca presentato il mese scorso a Genova.