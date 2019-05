A12, chiuso per due notti consecutive allacciamento con A7. I dettagli delle limitazioni

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Serravalle/Milano.

Le chiusure saranno nei seguenti giorni e orari:

-per una notte, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 06:00 di martedì 7 maggio;

-per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 06:00 di giovedì 9 maggio. Pertanto, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 Serravalle-Genova in direzione dell’uscita della barriera di Genova ovest, dove si potrà rientrare, per proseguire in direzione di Serravalle/Milano.

I cantieri saranno operativi per programmati lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza.