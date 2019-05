A Genova 19 studi di architetti aperti al pubblico per la Design Week

Genova. Contestualmente alla Design Week presentata dal DiDE_Distretto del Design questa mattina in Comune, venerdì e sabato prossimo a Genova è in programma anche la terza edizione di “Open! Studi Aperti”, vale a dire un programma di aperture al pubblico – organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti in collaborazione con gli Ordini provinciali – di centinaia di studi di architettura in tutta Italia (a Genova saranno 19, fra i quali anche lo studio di Renzo Piano a Vesima) per performance ed eventi.

Obiettivo di “Open!” è diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori, per testimoniare che l’architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, i cittadini, in quanto fondamentale per la loro qualità della vita.

Particolarmente interessante il programma di appuntamenti previsto a Genova dove, quello alle porte, sarà un vero e proprio “ArchWeekend”: negli stessi giorni di “Open! Studi Aperti”, sono infatti previsti la Design Week organizzata tra il 23 e il 27 maggio dal DiDe – Distretto del Design, e la seconda delle Walking Lectures a cura della Fondazione dell’Ordine degli Architetti: l’appuntamento in questo caso è per sabato alle ore 10 in piazza Caricamento, da dove Gian Luca Porcile accompagnerà i partecipanti alla scoperta de “L’invenzione del Centro storico: tra Medioevo ricostruito e modernità antiquate” (partecipazione libera, iscrizioni telefonando allo 010.2473946 oppure scrivendo all’indirizzo mail info.foage@archiworld.it).

Tornando a “Open!”, nella sola provincia di Genova saranno 19 gli studi ad aprire le loro porte al pubblico nel prossimo fine settimana, riconoscibili da vistosi adesivi gialli posizionati nello spazio antistate. Presso ciascuno degli studi e i point Dide della Design Week sarà possibile ritirare una mappa per meglio orientarsi attraverso quello che sarà quindi un vero e proprio percorso di architettura e design all’insegna dello slogan “Follow the yellow!”

Di seguito l’elenco degli studi aderenti, l’orario di apertura al pubblico e il titolo delle singole iniziative:

Architetto Raffaella Peloso – Corso Genova 24 – Chiavari (GE)

Sabato 25 maggio ore 14-19: Perché un architetto?

AreaNova officina di architettura – Via Martiri della Libertà 106R – Genova

Venerdì 24 maggio ore 17-21: La casa sono io

Axè Studio-Architettura Sostenibile Energia – Via Bartolomeo Bosco 15/9 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 17-19: Suoni del vento al Porto Antico di Genova

Caarpa-Casana Architettura Paesaggio – Via Garibaldi 7c – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-20: La statua e il ninfeo – call for images

Frigerio Design Group – Via Goito 6 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 17-21: Green Life HQ – Scatti d’autore

Go-Up Architects – Viale Sauli 4/5 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-20: GoUp’s Network

Interianoarchitetti – Corso Armellini 10/1 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 11-21: Architettura & arte con Tommaso Panzeri

MG studio di architettura – Via Banchi 19 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 11-16: Dal concept alla realizzazione

OPLÀNstudio – Salita di San Matteo 19/7 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 11-22: OP/OP Open Oplàn

Progettotre studio associato – Via Interiano 1 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-20: La forma della luce

Renzo Piano Building Workshop – Via P.P. Rubens 29/30A – Genova

Sabato 25 maggio ore 11-15: La nostra “bottega” artigianale

SA³-Ship and Architecture Avant-Garde Atelier – Piazza Brignole 2/4 – Genova

Venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 18-20: Open studio 2019

Studio AM – Via Francesco Dassori 171 – Genova

Sabato 25 maggio ore 10-12: Il segno dell’architettura contemporanea nel centro storico di Praga

Studio Architetto Paola Bertolina – Mura del Prato 2 int. A – Genova

Venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 11-20: Sinergia tra professioni: l’importante figura dell’architetto

Studio Podestà Architetti – Salita San Matteo 19/21a – Genova

Venerdì 24 maggio ore 11-19: Radio&Vinile design

Studio progettARe – Via Taggia 21R – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-20: Interior design Made in Italy

TODO° – Via san Lorenzo 21/1 sc.dx – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-22: SopraEvento

URBAM – Piazza Cattaneo 26 – Genova

Venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 17-21: Piani

Valentina Solera Architetto – Via A. Cecchi 46R (presso lo spazio INTERIOR 5) – Genova

Venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 14-20: Dal progetto alla realizzazione: come nasce la “ristrutturazione chiavi in mano”

Sul sito ufficiale, all’indirizzo http://studiaperti.com/mappa/, è inoltre disponibile una mappa interattiva e navigabile per conoscere l’esatta collocazione di ogni studio, mentre su http://studiaperti.com/category/genova/ sono indicate, nel dettaglio, le performance organizzate da ciascuno di essi.

I cittadini sono chiamati a partecipare attivamente all’evento, condividendo le loro fotografie su Facebook e Instagram utilizzandgo gli hashtag ufficiali #openstudiaperti2019 #studiaperti2019 #studiaperti #studiapertigenova.