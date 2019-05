A cena “da don Gallo” per aiutare il centro Per non subire violenza

Genova. Un incontro per ribadire i valori dell’accoglienza e della solidarietà e per sostenere il laboratorio di teatro-terapia ideato e co-condotto con il Teatro dell’Ortica rivolto alle donne ospiti nella Casa Rifugio e alle donne seguite dal Centro.

L’operatrice del Centro Per non subire violenza affianca e sostiene le donne, con colloqui individuali, nel percorso di pre-inserimento nel gruppo laboratoriale.

Il laboratorio è uno spazio protetto di riscoperta e di condivisione utile al rafforzamento della propria autostima, che diventa uno strumento importante di sostegno al percorso di elaborazione e di uscita dalla violenza.

L’obiettivo principale di tale progetto è includere chi vive una situazione di protezione e marginalità temporanea in un contesto di socialità formato da altre donne che, pur non trovandosi in una situazione di criticità e di pericolo, sono pronte ad intraprendere un percorso comune fatto di vicinanza solidale.

Il Centro Per non subire violenza Onlus (da U.D.I.) è un’associazione di donne che nasce negli anni Ottanta sulla scia del movimento contro la violenza sessuale e si costituisce Onlus nel 2000. E’ impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e a promuovere attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza su donne e bambini/e.

Lo scopo è quello di attivare servizi diurni e residenziali rivolti a donne sole e/o con figli che si trovano in situazioni violenza o di maltrattamento familiare; costruire reti istituzionali e non, che possano dare risposte multidisciplinari alla violenza di genere. Le donne vengono sostenute nel loro percorso di uscita dalla violenza attraverso colloqui individuali, consulenze psicologiche, consulenze legali e consulenze notarili. Il Centro gestisce una Casa Rifugio ad indirizzo segreto, un alloggio protetto “il Melograno” e un alloggio sociale “Carlo Rolando”.