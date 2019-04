Zena singers band, il 4 maggio si canta per beneficienza

Genova. Sabato 4 maggio alle 21, in collaborazione con l’associazione A Compagna e con il patrocinio dell’Università di Genova, nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, dall’uscita della metropolitana, la Zena Singers Band terrà lo spettacolo “Canzoni e teatro sulle musiche di: Bindi, De André, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, Tenco”, un percorso tra i cantautori della Scuola Genovese, cantato e illustrato con aneddoti, curiosità e teatralità.

Porgeranno i saluti di benvenuto il delegato del Rettore per l’edilizia prof. Enrico Dassori e il presidente de A Compagna prof. Franco Bampi.

I fondi raccolti con l’ingresso ad offerta (minimo 10 euro) saranno devoluti all’Anvolt, Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori.