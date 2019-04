Zen Circus e Pinguini Tattici Nucleari, nel 2019 il Mojotic Festival parla italiano

Genova. Da rassegna di indie internazionale “itinerante” tra varie, tutte splendide, location tra Sestri Levante e dintorni, Mojotic diventa un festival non solo nel nome. Dopo le date zero al parco Mandela, la scorsa estate, il prossimo 26 e 27 luglio il Mojotic Festival arriva per una due giorni ad alto volume.

Protagoniste due realtà della musica indipendente italiana: Venerdì 26 luglio sarà il turno degli Zen Circus, band affezionata a Sestri Levante (contraccambiata) tanto da aver scritto una canzone intitolata con il nome del comune ligure, dopo una notte davanti al fuoco in Baia del Silenzio in occasione di una data di qualche anno fa.

Sbarcato quest’anno nel mondo sanremese e vincitore del primo disco d’oro, gli Zen porteranno in tour i festeggiamenti per i vent’anni dal primo disco e, dopo una serie di sold out invernali torneranno in azione.

Sabato 27 luglio l’oggi musicale italiano si farà invece avanti con i Pinguini Tattici Nucleari, non più una band christian death metal (come si definivano nel 2013 ai loro primi passi nel mondo musicale) ma una delle realtà più interessanti del nostro indie italiano del 2019. Freschi della pubblicazione del quarto album Fuori dall’hype, con più di 20 milioni di streaming e oltre 7 milioni di view su Youtube, la band capitanata da Riccardo Zanotti farà scatenare tutti sotto il cielo del Mojotic Festival di quest’anno.

