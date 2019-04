Yacht Club Chiavari, conclusa con successo 50 Anni di Derive

Chiavari. La regata 50 Anni di Derive, che si è tenuta a Chiavari sabato 13 e domenica 14 aprile con il patrocinio del Comune di Chiavari e il supporto di Tomasoni TopSail, era aperta alle classi Fireball, Contender e Laser.

La regata ha assunto particolare importanza, in quanto sia per la classe Fireball sia per la classe Contender era valida come prova dei rispettivi campionati nazionali 2019.

Nella giornata di sabato i 38 equipaggi, provenienti non solo dall’Italia (Liguria, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) ma anche dalla Francia, hanno varato le loro piccole imbarcazioni trasportate via terra e si sono cimentati in due prove caratterizzate da tempo incerto con scrosci di pioggia, mare calmo e vento di Libeccio tra gli 8 e i 10 nodi.

Domenica, invece, le condizioni meteo, caratterizzate da cielo nuvoloso e scarsissimo vento non hanno permesso lo svolgimento di alcuna prova e i regatanti, in mare fin dal mattino in attesa del vento, alle 14 hanno fatto ritorno a terra con un nulla di fatto.

A fine regata nei locali dello Yacht Club Chiavari, organizzatore della manifestazione, si è svolta la premiazione dei vincitori alla presenza delle autorità cittadine e dei membri del consiglio direttivo.

Ecco i premiati 2019 della regata 50 Anni di Derive.

Classe Contender: prova valida per il campionato nazionale Ranking List 2019: 1° Antonio Lambertini (YC Domaso), 2° Stefano Casadei (Adriatico Wind Club), 3° Luca Bonezzi (SC Mincio).

Classe Fireball: prova valida per il campionato nazionale Ranking List 2019: 1° Steven Borzani e Matteo Brescia (Fraglia Vela Desenzano), 2° Dario Pagliani e Paolo Brescia (YC Chiavari e YC Italiano), 3° Georgia Lippolis e Umberto Cocuzza (Associazione Velica Nord Ovest).

Classe Laser Standard: 1° Luca Cesena (CV Medio Verbano).

Classe Laser Radial: 1° Federico Lolli (LNI Santa Margherita Ligure).

Di seguito le classifiche complete.