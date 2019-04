Voragine a Portofino, ambulanza della croce bianca di Rapallo stazionerà tutta la notte nel borgo per garantire soccorsi

Portofino. La Direzione di Asl 4, alla luce della nuova problematica verificatasi in data odierna sulla strada 227, che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, comunica quanto tempestivamente attivato in sinergia con l’Assessore alla Salute, Vice Presidente Avvocato Sonia Viale.

In particolare, al fine di assicurare il pronto intervento dei mezzi di soccorso, rilevato che il collegamento risulta, al momento, attivato a senso unico alternato, un’Ambulanza attrezzata con un autista e due soccorritori della Croce Bianca Rapallese stazionerà in Portofino per tutta la notte e opererà unitamente al 118 di Asl 4 che è allertato e pronto ad intervenire in caso di necessità.