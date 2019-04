Voltri, 4500 metri cubi dal rio San Pietro per il ripascimento della spiaggia. Interventi a Vesima

Genova. Continuano gli interventi per ripristinare il litorale genovese che ancora fa i conti con i danni provocati dalle mareggiate dello scorso autunno.

Se a Levante la situazione è più avanzata, con molti interventi già attivati e in alcuni casi conclusi, a ponente si sconta un po’ più di ritardo: “Le cifre stanziate dalla Regione non sono ancora fisicamente arrivate nel bilancio comunale – ha ricordato l’assesore Paolo Fanghella – ma abbiamo già iniziato i lavori”.

Lavori che prevedono molteplici interventi per permettere una buona fruizione delle spiagge: oltre alla passeggiata di Voltri, nelle prossime settimane anche la spiaggia sarà cantiere, con l’inizio dei lavori di ripascimento, durante i quali saranno utilizzati 4500 metri cubi di materiale asportato dalla foce del rio San Pietro.

Ma non solo, anche Vesima sarò oggetto di interventi: per il ripascimento di tutte le spiagge di Vesima è stato stanziato un milione di euro e un milione e 978 mila euro per il ripristino dello Scoglio Nave e la demolizione delle infrastrutture dei bagni Janua, in modo che Bagni Marina possa poi procedere alla costruzione dei nuovi bagni.