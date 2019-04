Virtual Casinò: i punti di forza di un fenomeno di successo

Il numero dei casinò virtuali a livello internazionale è in costante crescita. Nel corso del 2018 sono ben ottanta le società che hanno chiesto la licenza per poter operare in questo settore. Delle ottanta società, la metà si è rivolta all’agenzia competente per ottenere il rinnovo della licenza, mentre l’altra metà ha chiesto di essere autorizzata ad entrare nel mercato.

L’aumento del numero di richieste delle autorizzazioni è significativo della crescita del settore e della possibilità per le società di guadagnare con il gioco d’azzardo online. I live casino sono molto amati dai clienti, che hanno la possibilità di accedere ai loro giochi preferiti in qualsiasi momento, senza doversi per forza recare in una sala da gioco tradizionale.

Perché i casino virtuali crescono senza sosta?

I numeri parlano chiaro, ma non basta prendere atto della crescita per essere soddisfatti. E’ utile infatti impegnarsi in una analisi più dettagliata del fenomeno, alla ricerca di quelli che possono essere considerati i fattori di successo delle sale da gioco telematiche.

Il primo elemento vincente è la grande varietà di giochi disponibili online. Oltre ai giochi classici, che hanno fatto la storia del gioco d’azzardo, il cliente di un casinò telematico potrà divertirsi anche con delle versioni speciali, disponibili solo nelle sale virtuali.

Oltre che della varietà di giochi, bisogna anche parlare della possibilità di intraprendere delle partite live, per divertirsi insieme ad altri giocatori, proprio come se ci si trovasse in un casinò classico, restando però comodamente a casa, oppure giocando nei momenti liberi con il proprio smartphone o con il proprio tablet.

Un altro elemento vincente è il tasso di vittoria dei giochi telematici. Le normative vigenti sono molto precise: tutti i giochi proposti online devono garantire ai clienti un ritorno al giocatore di almeno il 90%. Ciascuna società che desideri operare nel gioco d’azzardo online deve essere consapevole di questo e deve adeguarsi di conseguenza.

L’ultimo elemento fondamentale da segnalare è la sicurezza del gioco online. Grazie alle nuove norme introdotte, i giocatori possono stare certi di giocare in maniera sicura se scelgono uno dei casinò autorizzati. Si consiglia di diffidare dalle piattaforme online che non hanno ricevuto l’autorizzazione, perché queste non possono dare ai loro clienti alcuna garanzia sul capitale depositato.

Quali sono i numeri di questo fenomeno?

L’Italia è uno dei paesi in cui il fatturato del gioco d’azzardo online è maggiore. Sono tantissimi gli amanti del genere che scelgono di creare un account di gioco su uno dei diversi casinò telematici operanti nel nostro paese.

Basti pensare che nel corso del 2017 sono stati raccolti circa 100 miliardi di euro di fatturato, una cifra che è circa il doppio di quanto viene speso in Francia e in Inghilterra e circa quattro volte il fatturato rilevato della Germania e della Spagna.

Questo spiega anche come mai diverse nuove società abbiano scelto di chiedere l’autorizzazione AAMS per poter entrare nel mercato Italiano, il quale offre diverse opportunità di crescita e garantisce il giusto ritorno economico se si fanno degli investimenti mirati.