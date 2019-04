Val Varenna. Una giornata di addestramento che è diventata anche l’occasione per creare nuovi e sicuri itinerari per gli alpinisti che scelgono le rocce della Val Varenna per le loro arrampicate.

È stato questo il senso delle attività svolte da un consistente numero di operatori SAF, speleo, alpino, fluviale, dei vigili del fuoco che si sono addestrati in val Varenna presso la Rocca del Garsello.

Si tratta di un vecchia palestra da arrampicata nell’entroterra genovese. Oltre alle attività consuete per questo tipo di esercitazioni gli operatori hanno anche sperimentato metodologie di chiodatura per creare soste e frazionamenti lungo le vie di arrampicata.