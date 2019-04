Viabilità, veicolo in avaria in sopraelevata. Code e rallentamenti in direzione ponente

Genova. Code e rallentamenti sulla strada sopraelevata Aldo Moro, in direzione ponente, a causa di un veicolo in avaria sulla carreggiata di marcia.

Il guasto è avvenuto all’altezza del Porto Antico, quindi circa a metà percorso, è di fatto a ristretto ad una sola corsia di marca il flusso verso ponente. L’incolonnamento è di circa un chilometro.

Per il resto la viabilità cittadina non presenta ulteriori criticità, fatto salvo i consueti disagi in uscita a Genova Aeroporto e in Valpolcevera. Sulla A12 è iniziato a piovere.