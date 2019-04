Viabilità, tunnel delle Casaccie ancora chiuso. Il danno provocato da passaggio tir

Genova. Mattina difficile per il traffico genovese: il tunnel delle Casaccie, infatti, risulta ancora chiuso, con intervento in corso per il ripristino della copertura.

A causare il distacco di calcinacci, ieri pomeriggio, un mezzo pesante in transito, che ha urtato la volta uscendone nei pressi del tribunale. Non è chiaro al momento se il transito del tir fosse regolare, oppure “clandestino”, arrivando per esempio dalla sopraelevata, come tantissime altre volte è stato documentato in questi mesi.

Al momento non è ancora stato fissato un orario di riapertura: l’intervento di messa in sicurezza, infatti, sta richiedendo più tempo di quanto inizialmente si pensasse.