Viabilità, sopraelevata bloccata in direzione ponente per incidente

Genova. Un incidente è avvenuto poco dopo le 17 sulla strada sopraelevata, sulla carreggiata in direzione ponente, all’altezza del Matitone

Vittima dell’incidente un centauro, alla guida di uno scooter, che, per cause ancora chiarire, ha perso il controllo del mezzo. E’ stato soccorso dai medici del 118, e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Galliera.

Nel frattempo sulla Aldo Moro si sono formate code e rallentamenti per quasi tutta la carreggiata monte, direzione ponente.