Viabilità, rientro dopo il ponte, rischio code sulle autostrade e provinciali genovesi

Genova. Dopo le feste pasquali arrivano le prime giornate di rientri: a conclusone della giornata di pasquetta sono ad alto rischio di code e rallentamenti le principali arterie genovesi.

Autostrade per l’Italia segnala le prime code e rallentamenti sugli snodi classici: sulla A10 in direzione Genova al bivio con l’A26, e poi in uscita a Genova Aeroporto. Per quanto riguarda l’A12 invece i problemi arriveranno al bivio con l’A7.

A rischio anche le strade provinciali del rientro dalle campagne: a rischio la provinciale 456 di Mele, Via Val Varenna, la provinciale 45 della Val Bisagno e la Sp67 del Fasce