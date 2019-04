Viabilità, rallentamenti a Sestri e in Valpolcevera. Code in uscita a Genova Aeroporto

Genova. Mattinata lavoartiva per la città di Genova, con le consuete difficoltà per quanto riguardo lo scorrimento della viabilità urbana e non.

Si registrano, infatti, alcuni disagi a Sestri Ponente, zona via Merano per traffico intenso. Stessa causa all’origine dei rallentamenti diffusi in Valpolcevera, con code a tratti sulla 30 giugno e Perlasca.

Incolonnamenti anche sulle autostrade: si procede a passo d’uomo sulla A10, in corrispondenza dell’uscita di Genova Aeroporto, mentre pare essere più agevole la situazione in uscita a Bolzaneto.