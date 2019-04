Viabilità, incidente in Lungobisagno Istria. Code e rallentamenti verso il centro

Genova. Un incidente sta complicando la circolazione, già non facile, della Val Bisagno.

Poco prima delle 13, infatti, una vettura ha scontrato una moto, sulla corsia di destra della strada lato sinistro del Bisagno, poco prima del ponte davanti al cimitero di Staglieno.

Non è ancora nota la dinamica, ma non ci sarebbero feriti gravi. Code e rallentamenti in direzione centro sull’asse viario