Viabilità, dopo oltre 24 ore riaperto il tunnel delle Casaccie

Genova. Dopo una giornata difficile per il traffico genovese anche a causa della pioggia da pochi minuti è stato riaperto il tunnel delle Casaccie, che collega la sopraelevata Aldo Moro con il centro città. Il tunnel era chiuso da ieri per il ripristino della copertura.

A causare il distacco di calcinacci, ieri pomeriggio, un mezzo pesante in transito, che ha urtato la volta uscendone nei pressi del tribunale.

Non è chiaro al momento se il transito del tir fosse regolare, oppure “clandestino”, arrivando per esempio dalla sopraelevata, come tantissime altre volte è stato documentato in questi mesi.