Viabilità, collisione tra auto e tir in zona San Benigno. Code e rallentamenti su Aldo Moro e Guido Rossa

Genova. Un piccolo incidente è occorso versole 8 di questa mattina in zona a San Benigno, tra la caserma dei Vigili del Fuoco e quella della Guardia di Finanza.

L’incidente non ha causato conseguenze per i conducenti: il traffico, invece, ne sta risentendo con code in sopraelevata direzione ponente e sulla Guido Rossa in direzione centro.

Nel frattempo si segnalano anche un chilometro di coda sulla A12, tra Recco e Nervi, a causa di cantieri presenti sulla tratta, e 3 chilometri di rallentamenti sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure