Viabilità, code e rallentamenti sulla Guido rossa per tir in avaria al casello

Genova. Un mezzo pesante in avaria sta letteralmente bloccando il traffico di una delle principali arterie viarie di Genova.

Stiamo parlando della Guido Rossa, che in direzione ponente è praticamente bloccata con code di diverse centinaia di metri, e che potrebbero aumentare.

Il mezzo pesante ha subito un guasto in prossimità del casello autostradale di Genova Aeroporto, portando una pesantissima criticità per la viabilità cittadina. Diverse pattuglie della polizia locale sono sul posto per tamponare l’emergenza.