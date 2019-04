Via Macaggi, vernice sul portone e sulla facciata della sede della Lega a Genova

Genova. La sede della Lega in via Macaggi, a Genova, è stata imbrattata con vernice rossa che ha sporcato il portone, la facciata e in parte anche il marciapiede sottostante.

E’ successo questa notte. Il gesto arriva a poche ore dalle polemiche sullo striscione contro il ministro Salvini appeso a Uscio e bollato dal capogruppo della Lega in Regione Franco Senarega come striscione delle Br (il politico del Carroccio ha fatto confusione tra la stella simbolo delle brigate partigiane e la stella delle brigate rosse provocando anche la reazione dell’Anpi).

Sull’episodio indaga la Digos. Sempre questa notte è stata imbrattata, a Brignole, anche la targa dedicata a Ugo Venturini, militante dell’Msi ucciso in piazza Verdi nel 1970. La targa già in passato è stata oggetto di episodi simili.