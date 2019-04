Genova. Ultimi adeguamenti e ritocchi: in queste ore Aster sta installando un impianto luci temporaneo in via Fillak, che domani mattina riaprirà al transito veicolare.

L’ultima strada ancora interrotta in Valpolcevera a seguito del crollo di parte di Ponte Morandi, infatti, domani sarà nuovamente percorribile, grazie alla sei gru che metteranno in sicurezza l’impalcato.

Inizialmente, stando ai primi programmi, la strada riaperta doveva essere il “regalo di Pasqua” per i genovesi, aveva detto il sindaco commissario, ma le operazioni ha necessitato di qualche giorno in più arrivando alla riapertura appena dopo il ponte pasquale.

Il 23 aprile intorno alle 11, dopo che le sei torri di supporto alle pile 10 e 11, quelle strallate, del Morandi e ai relativi impalcati, saranno completate, l’arteria di collegamento tra Certosa e Sampierdarena tornerà percorribile.