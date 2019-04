Valfontanabuona, forzano posto di blocco e speronano auto carabinieri: un arresto

Cicagna. Hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri lungo la statale 225 della Valfontanabuona, speronando per scappare una terza auto ad un incrocio e proseguendo a piedi la loro fuga, nei boschi delle alture del genovesato. E’ successo oggi pomeriggio a Cicagna dove i carabinieri, impegnati in un posto di blocco, hanno fermato un’auto per un controllo.

Il veicolo non si è fermato e anzi ha accelerato la sua corsa, con i militari che a quel

punto hanno seguito i fuggitivi. La corsa è terminata ad un incrocio vicino ad un centro abitato dove il veicolo in fuga ha scontrato un’auto, ferendo in modo non grave il conducente.

I 4 occupanti a bordo sono scappati a piedi per i boschi: uno di loro è stato preso

dai carabinieri, mentre gli altri tre risultano ancora in fuga. Ancora da chiarire le ragioni del gesto.