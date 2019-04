Val Fontanabuona, boschi in fiamme a Lorsica: oltre 10 ettari interessati

Genova. Boschi in fiamme dalla notte scorsa in Val Fontabuona, nell’entroterra. Il rogo ha interessato circa 12 ettari di vegetazione tra il monte Zuccarello e il Ramaceto, nel territorio del Comune di Lorsica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova e Chiavari oltre ai volontari della protezione civile.

Non si esclude l’origine dolosa per il rogo, che non ha minacciato abitazioni. Le operazioni di bonifica sono in corso e favorite dalla pioggia.

Quello della scorsa notte è l’82/o incendio che si registra in Liguria nel 2019.