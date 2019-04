Val Bisagno, da oggi e fino al 17 maggio chiude per lavori il ponte Feritore

Genova. Il ponte Feritore, in Val Bisagno, rimarrà chiuso da oggi e per poco più di un mese per consentire lo svolgimento dei lavori propedeutici alla messa in sicurezza della struttura. Si parte per terminare il 17 maggio.

In questo periodo il traffico sarà interdetto sul ponte che da mesi ha le transenne che ne limitano il transito, e si prevedono non pochi disagi per la Val Bisagno. Per passare da una parte all’altra del torrente, infatti, si dovranno utilizzare Ponte Romeo Guglielmetti (solo in direzione ovest) dislocato più a sud, e il ponte Ugo Gallo dislocato più a nord.

Il ponte Feritore andrà poi sotto i ferri per sistemare il problema relativo alla stabilità di una pila, problema strutturale che è emerso nei mesi scorsi durante una perizia tecnica.