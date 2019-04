Under 14 maschile, Colombo Genova senza rivali: campione regionale

Genova. Domenica 28 aprile si sono disputate a Genova, presso il palazzetto di Voltri, le semifinali e le finali del campionato regionale maschile Under 14. In lizza Colombo Genova, Pallavolo Carcare, Volley La Spezia e Volley Team Finale.

Via alle partite alle ore 10,30. Il sorteggio ha visto affrontarsi sul campo A Carcare e La Spezia: partita combattuta con un risultato finale di 3-1 per i valbormidesi (27-25, 25-19, 22-25, 25-22).

Sul campo B, angusto sia per i giocatori che per il numeroso pubblico, si è disputata l’altra semifinale. Primo parziale combattutissimo con i favoriti genovesi costretti a lottare punto su punto. Precisi i muri e le coperture, pochi gli errori: veramente un bel set come evidenzia il risultato finale di 29-27.

Secondo set con i finalesi decisi a vincere che passano in vantaggio, anche se di poco. Ma la maggiore esperienza ed abitudine agli appuntamenti importanti consente alla Colombo di riprendere in mano la partita e di aggiudicarsi il set per 25-19.

Nessuna storia nella terza frazione, con i finalesi fisicamente e mentalmente provati, non in grado di bloccare il dilagare degli avversari, fino al 25-11 conclusivo.

La finale per il primo e secondo posto è a senso unico con la Colombo Genova guidata da Piero Merello e Rino Parisi che prevale con un perentorio 3-0 (25-4, 25-23, 25-10) e che pertanto si laurea campione regionale ligure.

Sia Colombo che Carcare hanno acquisito il diritto a partecipare alla fase nazionale, in programma dal 14 al 19 maggio a Bormio, in Lombardia.