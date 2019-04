Una maxibandiera di Genova su palazzo della Regione

Genova. Una grande Croce di S. Giorgio, 10 metri di lunghezza per 8 di larghezza, che è stata srotolata questo pomeriggio in Piazza De Ferrari alla presenza del Presidente della Regione Liguria e del Sindaco di Genova, hanno dato il via al le celebrazioni che porteranno alla festa della bandiera, che si terrà il 23 aprile a Genova.

Oltre a quella sul palazzo di Piazza de Ferrari la Regione Liguria metterà altre imponenti bandiere in città. Due bandiere di 13×6 metri dai terrazzi del Teatro Carlo Felice, una bandiera 6×4 sul pennone della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, due al Porto Antico di Genova e altre 16 sui lampioni nella stessa area una all’arco dei Caduti di piazza della Vittoriae una al monumento di Quarto.

Intanto continua la distribuzione delle bandiere più piccole, misurano cm. 50 X 70, che sono distribuite ai cittadini. Vessilli che vengono distribuiti nei mercati di merci varie ma che si possono ritirare anche negli uffici IAT di via Garibaldi e Porto Antico, in piazza Matteotti e in p.zza Caricamento