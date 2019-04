Una giorno a Genova, andata e ritorno. Il video racconto di un ragazzo milanese ‘scappato’ dalla pianura

Genova. Una giornata genovese per un ragazzo di Milano, che ha preso il treno al mattino per visitare la Superba, e rientrare in serata a casa. E per ricordo ecco il montaggio di un video album, che dedicata alla nostra città la Regina del Mare.

E’ questo il dono di Gianluca Parisi, un giovane regista della provincia lombarda con l’amore per il videomaking e per il viaggio. “Quando mi capita di andare in nuove città è di mia consuetudine creare un video su di essa – ci scrive – sulla mia esperienza e sulle sensazione che riesce a darmi. Per me i video sono come un ricordo, dall’inzio alla fine, di un viaggio”.

Nel video si possono ammirare gli scorci a cui noi, fortunati abitanti della Dominante, siamo abituati,e che forse per questo non apprezziamo come chi li guarda con occhi nuovi: i colori del mare e delle case, la luce tersa delle giornate ventose, il mescolarsi di persone da tutte le parti del mondo, i riflessi, il porto e le sue navi, piccole e grandi, il tramonto e le luci che si accendono.

Gianluca ha un canale video in cui raccoglie i suoi diari di viaggio, con le visite a luoghi insoliti e affascinanti. Grazie per aver dedicato una giornata alla nostra Genova, scappando, diciamo noi, dalla pianura: spesso occhi esterni permetto di vedere quello che il nostro sguardo, abituato al mugugno, non sa più apprezzare. Torna presto!