Un traghetto e scappi in Marocco: idee alternative per il ponte del 25 aprile

Vi state chiedendo “quali sono i motivi per cui vale la pena visitare il Marocco?”. Beh, per la ricchezza della cultura marocchina, per conoscere costumi e tradizioni di un paese forgiato dalle dominazioni dei popoli Cartaginesi, Romani e Arabi, per la bellezza della sue Medine e dei paesaggi mozzafiato incastonati tra oasi, mari e monti, per l’ospitalità della popolazione e per scoprire nuovi sapori gustando le prelibatezze della cucina tipica locale. Insomma, ci sono 1000 e 1 motivi per cui vale la pena visitare questa affascinante e terra, ed altrettanti per non volerla più lasciare.

Una tappa fondamentale è senza dubbio Tangeri, conosciuta anche come la città bianca del Marocco. Situata in posizione strategica sullo stretto di Gibilterra, questa città – abitata da più di 2500 anni – è sempre stata oggetto di contesa tra le grandi potenze di ogni epoca, a partire dai cartaginesi. Proprio per questo motivo Tangeri si presenta oggi come il meraviglioso prodotto delle popolazioni che nel corso dei secoli l’anno dominata, un mix di culture, storie, tradizioni e architetture tutte da scoprire. Tra le principali attrazioni vi sono:

La Mediana : il centro storico e cuore pulsante della città. Il quartiere è caratterizzato da intricate e strette stradine popolate da coloratissimi banchetti di venditori ambulanti . Un vero e proprio labirinto di cunicoli e viuzze da esplorare!

: il centro storico e cuore pulsante della città. Il quartiere è caratterizzato da intricate e strette stradine popolate da . Un vero e proprio labirinto di cunicoli e viuzze da esplorare! La Grande Moschea : si trova nel centro della città ed è stata fondata dal sultano marocchino Mulay Isma’il nei XVII secolo.

: si trova nel centro della città ed è stata fondata dal sultano marocchino Mulay Isma’il nei XVII secolo. Il Grande Socco : il più grande e importante mercato permanente della città, situato proprio di fianco all’ingresso della Medina . Qui potrete trovare veramente di tutto, dai prodotti dell’artigianato locale all’antiquariato, dagli ortaggi coltivati a km 0 ai piatti tipici della tradizione marocchina. Un luogo dove immergersi e perdersi tra mille colori e profumi.

: il più grande e importante mercato permanente della città, situato proprio . Qui potrete trovare veramente di tutto, dai prodotti dell’artigianato locale all’antiquariato, dagli ortaggi coltivati a km 0 ai piatti tipici della tradizione marocchina. Un luogo dove immergersi e perdersi tra mille colori e profumi. Le spiagge e la Baia di Tangeri: complice il caldo clima e la bella stagione, non potrà certo mancare una visita alle splendide spiagge della baia della città. Qui avrete la possibilità di fare lunghe passeggiate a cavallo o sul dorso di un cammello… come nelle fiabe!

La città magica di Tunisi

Immensi paesaggi desertici, resti archeologici di rara bellezza, siti patrimonio dell’UNESCO e coste turchesi da sogno. È il momento di organizzare la vostra vacanza primaverile in Tunisia. Da dove iniziare dunque se non dalla capitale?

Tunisi è una città ricca di storia, tradizioni, fascino e mistero che sorge sulle vetuste ceneri della gloriosa Cartagine. Un perfetto collage composto da antiche rovine e siti archeologici, musei, mercati, paesaggi desertici e spiagge di bianchissima sabbia, un quadro dipinto nei secoli dove immergersi con anima e corpo. Ecco i principali luoghi di interesse da visitare.