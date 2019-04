Vittoria importante per il Cus Genova Volley che fra le mura amiche supera Novi, squadra che ha nutrito a lungo sogni d’altissima classifica, trovando tre punti pesanti per l’inseguimento di una salvezza che resta comunque in bilico visto che le concorrenti, Saronno e Sant’Anna Torino, fanno punti.

Primi due set molto belli e combattuti con i novesi che pagano un sestetto un po’ rimaneggiato e senza Moro, uno degli uomini di punta della squadra piemontese. Novi che comunque tiene la testa della gara fino alla fine, poi Genova tira fuori qualcosa in più, annulla due palle set sul 24-22 e ai vantaggi ribalta il risultato vincendo 29-27. Nel set successivo la gara la fanno i liguri con Novi a rincorrere e stavolta sono i gli ospiti a riagganciare i biancorossi che tuttavia dimostrano di avere forze anche mentali e si impongono ancora ai vantaggi 28-26. Terzo set che presto diventa a tinte biancorosse perché Genova intorno ai 16 punti trova un break decisivo e va a vincere agevolmente 25-19. Inutile dire che sulla gara hanno influito le motivazioni dei genovesi contro una compagine, quella ospite che si mantiene in un tranquillo sesto posto.

Ora il Cus chiede un ulteriore “favore” ai novesi che incontreranno il Sant’Anna Torino nel prossimo turno quando Genova sarà di scena in quel di Varese per cercare di fare lo sgambetto alla seconda della classe.