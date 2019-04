Trofeo Caravella, ecco i primi risultati del torneo sui campi genovesi

Genova. Si è aperta ieri la trentatreesima edizione del Trofeo Caravella, uno dei tornei calcistici giovanili più importanti della Liguria in programma sino a lunedì 22 aprile sui campi del Molassana Boero, nel Centro sportivo Cà de Rissi, con il patrocinio di regione Liguria, comune di Genova, Municipio IV Media Valbisagno, FIGC, LND, Coni e Unicef.

Primi risultati con le sfide sul campo a 11 che registrano i pareggi tra Ca De Rissi e Pieve Ligure (1-1) nei 2005, Anpi e Campomorone (2-2) e Molassana-Rivarolese (2-2) nei 2002. Tornando alla leva 2005, invece, si registrano i successi di Baiardo (1-0) su Levante C Pegliese e Molassana (2-0) contro Ledakos. Leva 2003: facile affermazione per il Ligorna (3-0) contro Campomorone.

Sul campo a 9, leva 2006, netta affermazione del Molassana sul Pieve Ligure per 8-1. Capitolo 2007: pareggiano Bogliasco e Siri per 1-1, così come Molassana e Athletic (1-1) tra i 2006. Nelle altre sfide 2006, Baiardo batte Rivasamba per 3-1, Ligorna batte Athletic per 1-0, Campomorone batte Sampierdarenese nero per 2-0, Bogliasco batte Sampierdarenese rosso per 3-0.

ll campo a 5 vede sfidarsi i calciatori classe 2010: Molassana A prevale 4-2 su Chinze Zena, Caderissi batte Baiardo 3-0 ed è 3-3 tra Club Erg e Santa Maria e Molassana rossi cede 3-4 all’Athletic. Leva 2011: Bogliasco a valanga (6-0) sulla Polis e successo Molassana rossi (3-2) contro Ledakos. Oggi, al Ca de Rissi, altre sette sfide 2002-2005 sul campo a 11, altre sette sfide tutte 2007 sul campo a 9 e 6 incontri 2010-2011 sul campo a 5.