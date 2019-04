Trasta, tir perde il carico su via San Donà di Piave: intervento dei vigili del fuoco

Genova. In un pomeriggio giù infernale per il traffico genovese, anche i Valpolcevera, la ciliegina sulla torta, sarcasticamente parlando, è arrivata a Trasta.

Un tir che si stava muovendo sulla strada a scorrimento rapido sulla sponda destra del torrente, ha perso parte del carico finendo sulla strada parallela, leggermente ribassata, ovvero via San Donà di Piave (La fotografia è stata scattata da Matteo Raco).

Il carico pesante, un container, ha sfondato un muretto e alcuni pannelli fonoassorbenti facendo cadere le macerie su un paio di vetture parcheggiate. Non ci sono stati feriti ma per spostare il mezzo i vigili del fuoco di Bolzaneto hanno dovuto utilizzare un’autogrù. La strada è rimasta chiusa al traffico per un’ora e mezza circa.