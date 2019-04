Tortarolo eletto presidente regionale Giovani Confcommercio Liguria

Genova. Tommaso Tortarolo, Presidente Giovani Imprenditori di Savona è stato eletto Presidente Regionale Giovani Confcommercio della Liguria. E’ Succeduto a Sabrina Canese, past President dei Giovani Confcommercio di La Spezia che ha lasciato la guida del gruppo ma è rimasta nella grande famiglia Confcommercio presiedendo una importante federazione di settore, Assofermet.

Canese Lascia in buone mani il gruppo che è composto dal Presidente Tommaso Tortarolo, Giovane albergatore Savonese, molto impegnato nel marketing territoriale, Dal Vice Presidente Daniele Pallavicini, genovese gestore di una struttura sanitaria RSA, e come consigliere entrante il nuovo Presidente Giovani di La Spezia, Filippo Lubrano consulente per l’internazionalizzazione delle imprese.

L’obiettivo del nostro gruppo Giovani è mettere in contatto imprenditori con storie, percorsi e impegno in settori di mercato diversi tra loro, per stimolare la nascita di nuove idee e risolvere gli eventuali ostacoli che un giovane può incontrare nel suo percorso di lavoro autonomo – sottolinea Tortarolo- fare rete ci aiuta a crescere e a diventare professionisti sempre più preparati. Per farlo nel migliore dei modi è importante portare avanti il consolidamento della base associativa, sia a livello provinciale che regionale con eventi, tutoring e masterclass.

Ringrazio Sabrina Canese, past President, per il lavoro svolto e per aver trasmesso a me e al gruppo la voglia di guardare sempre oltre gli ostacoli.

Lascio un gruppo preparato e trasversale che ho avuto l’onore di coordinare dopo Alessandro Cavo. Tommaso e Daniele fanno anche parte del gruppo Nazionale, importante luogo di elaborazione progettuale, crescita e collaborazione anche tra territori . I Gruppi giovani in tutte le componenti territoriali sono una risorsa per il sistema e per il paese. Il gruppo Regionale della Liguria che oggi ha 3 validissimi presidenti provinciali Filippo, Tommaso e Daniele, è l’occasione per elaborare idee e contaminazioni tra le diverse provincie. Da tempo abbiamo scelto il criterio della rotazioni tra provincie. Dopo la Spezia ora è la volta di Savona a guidare il gruppo regionale che Tommaso sarà in grado di coordinare con entusiasmo a partire dall’evento di Shareit che questo anno sarà a Genova, rendendo tutti noi orgogliosi di mostrare a tutta Italia il nostro territorio e le sue eccellenze.