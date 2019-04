Tir in sopraelevata, la road map del Comune: dal 29 aprile limitatori sagoma e nuova segnaletica

Genova. I numeri parlano chiaro: negli ultimi mesi, soprattutto dopo l’esplosione del caos viario del post Morandi, la media giornaliera di mezzi pesanti è arrivata quasi a due. Un dato sotto gli occhi di tutti, e da Genova24 più volte documentato.

Ma Comune di Genova corre ai ripari. In Sala Rossa, l’assessore alla Mobilità e vice sindaco Stefano Balleari ha messo nero su bianco le intenzioni della giunta, snocciolando la road map per far finire questa pericolosa ‘abitudine’.

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, entro aprile saranno installati i nuovi limitatori di sagoma: “Il 29 aprile partiranno i lavori di posizionamento – ha sottolineato Balleari – presso le entrate della strada”. Ma non solo: “Si stanno predisponendo degli stampi dedicati per rinnovare la segnaletica orizzontale, che sia più chiara e ridondante, dovrebbero essere pronto il 15 maggio”.

Una risposta che però non ha soddisfatto completamente il gruppo consigliare del M5s, da cui è arrivata l’interrogazione sul tema: “Sette mesi fa abbiamo chiesto lo stato di salute della Aldo Moro – ha ricordato Pirondini – che è una infrastruttura che ha la stessa età del Morandi, anche se ovviamente non sono opere paragonabili. Oggi non abbiamo ancora risposte”.