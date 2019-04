Genova. I vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti sulla autostrada A7 Milano Genova al chilometro 122, tra Busalla e Bolzaneto, in direzione Genova, per un incidente stradale.

Due autoarticolati, nella tarda mattinata, per cause in via di accertamento si sono tamponati. Il conducente del veicolo che seguiva è rimasto bloccato nell’abitacolo, visto che una vettura, trasportata dalla bisarca tamponata, è finita proprio contro il vetro della cabina di guida.

Foto 2 di 2



I vigili hanno estratto il camionista con attenzione per evitare movimenti e lesioni della colonna vertebrale. L’uomo è stato portato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. L’autostrada è rimasta aperta a una sola corsia.