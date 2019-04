Genova. Circa duecento persone hanno partecipato questa sera in piazza De Ferrari alla fiaccolata in solidarietà alle vittime dell’attentato terroristico di Pasqua in Sri Lanka.

La comunità cingalese si è stretta in una lunga e sentita preghiera multriculturale che abbracciato fedi diverse: erano presenti tra gli altri il parroco di Carignano, un esponente del tempio buddhista di Genova e l’imam genovese Salah Hussein.

Foto 3 di 3





Tanti anche i genovesi che si uniti alla preghiera. Tra i cartelli esposti si leggeva “Pray for Sri Lanka”, “Salviamo vite innocenti” e “Sconfiggeremo l’estremismo”.